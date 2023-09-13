Белый дом: США продолжают активно обсуждать с РФ возможности освобождения Уилана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с сестрой осужденного за шпионаж американского гражданина Элизабет Уилан

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают активно обсуждать с Россией возможности освобождения осужденного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя вопрос о прибытии в Вашингтон сестры Пола Уилана Элизабет.

Представитель СНБ сообщил, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с Элизабет Уилан. "Мне нечего сказать ни о какой встрече с президентом. Но она находится в городе и будет встречаться с должностными лицами Белого дома. Это будет для нас хорошая возможность проинформировать ее об усилиях по возвращению Пола. Речь идет об активных усилиях, и мы их продолжаем предпринимать", - заявил Кирби, не вдаваясь в детали.

Родные Уилана признали весной 2023 года, что решили приостановить взаимодействие с правительством США. Сигнализировал об этом 17 апреля брат Уилана Дэвид, который подверг критике действия американской администрации. По его словам, их сестра Элизабет "возьмет небольшую паузу" в контактах с должностными лицами исполнительной ветви власти США. Она пришла к выводу, что у такого взаимодействия "нет продуктивных исходов", пояснил Дэвид Уилан. Как он тогда подчеркнул, нет ощущения, что американской администрацией "в деле Пола используются творческие стратегии".