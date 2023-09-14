Генерал ВСУ в отставке упрекнул Зеленского за ложный оптимизм в словах о боевых действиях

Сергей Кривонос обеспокоен, что такие заявления снова сформируют в информационном поле "радостный" фон об успехах Вооруженных сил Украины, когда это не соответствует действительности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил страны. Такое мнение высказал экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос.

"Достаточно оптимистично президент говорит определенные вещи, но я не знаю, кто ему пишет эти тексты. Поэтому в определенных моментах у меня появляется беспокойство", - сказал он в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей", комментируя ход боевых действий.

Кривонос обеспокоен, что такие заявления снова сформируют в информационном поле "радостный" фон об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда это не соответствует действительности.

2 сентября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также отмечал, что Зеленский постоянно лжет об успехах ВСУ. По его словам, такая ложь активно распространяется в стране, в частности по телевидению, хотя никаких результатов контрнаступления нет.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса.