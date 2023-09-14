13 сентября, 22:15

Генерал ВСУ в отставке упрекнул Зеленского за ложный оптимизм в словах о боевых действиях

Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

Сергей Кривонос обеспокоен, что такие заявления снова сформируют в информационном поле "радостный" фон об успехах Вооруженных сил Украины, когда это не соответствует действительности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями создает ложный оптимизм вокруг действий вооруженных сил страны. Такое мнение высказал экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Достаточно оптимистично президент говорит определенные вещи, но я не знаю, кто ему пишет эти тексты. Поэтому в определенных моментах у меня появляется беспокойство", - сказал он в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей", комментируя ход боевых действий.

Кривонос обеспокоен, что такие заявления снова сформируют в информационном поле "радостный" фон об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда это не соответствует действительности.

2 сентября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также отмечал, что Зеленский постоянно лжет об успехах ВСУ. По его словам, такая ложь активно распространяется в стране, в частности по телевидению, хотя никаких результатов контрнаступления нет.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация