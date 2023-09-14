Визит Лукашенко и объявление дипломатов США персонами нон грата. Главное за 14 сентября

Визит Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где 15 сентября встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации агентства БелТа, главными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика. Кроме того, главы государств обсудят совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве, работу в сфере импортозамещения и других отраслях.

Объявление двух дипломатов США персонами нон грата

Послу США в Москве Линн Трейси вручили ноту о несовместимости со статусом дипломата действий первого и второго секретарей посольства Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи суток. В российском дипведомстве отметили, что Силлин и Бернстайн вели незаконную деятельность, поддерживая связь с Робертом Шоновым, который обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством.

Приговор Олегу Митволю

Суд приговорил экс-замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя к 4,5 года колонии за кражу средств при строительстве метро в Красноярске. Кроме того, с осужденного взыскали 952 млн рублей и наложил арест на нежилое помещение, квартиру в Москве, два автомобиля и денежные средства. Митволь сообщил, что не согласен с приговором и обжалует его.

Расширение санкционного списка США против России

Минфин США включил почти 70 физических и 100 юридических лиц в санкционный список по России. В частности под ограничения подпали "Русская медная Компания", "Автоваз", "Москвич", Росавтодор, "Трансмашхолдинг", "Соллерс". Кроме того, под рестрикциями оказались компании из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. В ведомстве заявили, что расширение реестра нацелено на фининституты России, ее оборонно-промышленный комплекс и связанные с ним элиты.

Законопроект о запрете увольнения вдов ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента его гибели. Уточняется, что эта мера поддержки распространяется на не вступивших в повторный брак женщин. Изменения предлагается внести в четвертый абзац статьи 261 Трудового кодекса