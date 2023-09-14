В Азербайджане намерены за три года вернуть в Карабах более 30 тыс. семей

Председатель парламента республики Сахиба Гафарова подчеркнула, что в настоящее время на этих территориях идет масштабная работа, в частности, заново отстраивают восемь городов и сотни сел, прокладывают дороги

БАКУ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана в ближайшие три года намерены вернуть в Карабах и Восточный Зангезур более 30 тыс. семей. Об этом заявила председатель парламента республики Сахиба Гафарова, выступая на демографическом форуме в Будапеште.

"В соответствии с первой государственной программой "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", в ближайшие три года на эти земли вернутся более 30 тыс. семей", - сказала спикер, слова которой приводит пресс-служба парламента.

Гафарова подчеркнула, что в настоящее время на этих территориях идет широкомасштабная восстановительная работа: заново отстраивают восемь городов и сотни сел, прокладывают дороги, возводят мосты, электростанции, школы, больницы и дома.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны только до конца 2023 года направят на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура около 12 млрд манатов (более $7 млрд). По его словам, за исключением двух школ, все остальные инфраструктурные и строительные работы проводятся за счет бюджета Азербайджана и азербайджанскими госкомпаниями.