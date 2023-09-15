Спецпрокурор США выступил против запроса Трампа об отводе судьи по делу о штурме Капитолия

Джек Смит убежден, что для этого "нет весомых оснований, согласно действующему законодательству и имеющимся фактам"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Спецпрокурор США Джек Смит высказался против предложения бывшего президента США Дональда Трампа об отводе судьи Федерального суда столичного округа Колумбия Тани Чаткэн от участия в процессе по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом говорится в опубликованных в четверг судебных документах.

Смит убежден, что для этого "нет весомых оснований, согласно действующему законодательству и имеющимся фактам".

Как следовало из ходатайства адвокатов Трампа, бывший американский лидер считает, что Чаткэн ранее дисквалифицировала себя своими же высказываниями и предложениями привлечь его к ответственности и посадить тюрьму в связи с другими делами. По мнению юристов экс-главы США, такие заявления, "сделанные до начала рассмотрения данного дела и без соблюдения надлежащей правовой процедуры, по сути своей являются дисквалифицирующими".

Спецпрокурор США Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.