США заявили, что пытаются помешать замещению украинского зерна на рынках российским

Руководитель Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр считает, что РФ пытается извлечь выгоду из выхода из черноморской зерновой инициативы

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американская администрация недовольна тем, что российские поставки зерна могут заменить украинский экспорт на мировых рынках, и Вашингтон пытается не допустить этого. С таким заявлением выступила руководитель Агентства по международному развитию (АМР) США Саманта Пауэр в интервью, которое транслировалось на сайте журнала Foreign Policy.

Говоря о последствиях прекращения действия зерновой сделки, она отметила: "Меньшие объемы продовольствия на мировых рынках означают более высокие цены, чем были бы при большем предложении". Пауэр также утверждала, что "Россия, у которой были довольно хорошие показатели по сбору урожая в последние месяцы и в течение прошлого года, на самом деле пытается прийти и заполнить пустоту [на рынке], извлекая выгоду из выхода из черноморской зерновой инициативы".

По версии Пауэр, Россия стремится "не позволить Украине вывести свое зерно на рынок и пытается стать наиболее предпочтительным поставщиком, на более долгосрочной основе заместить Украину и украинских фермеров". "Мы стараемся не допустить этого", - сообщила руководитель АМР. Она полагает, что планируемые РФ бесплатные поставки зерна некоторым африканским странам якобы "несут риск дестабилизации рынка".

Пауэр отметила, что после прекращения действия зерновой сделки США пытались обеспечить поставки зерна с Украины по "альтернативным маршрутам". По ее словам, с июля 2023 года Вашингтон и его союзники "смогли увеличить на 800% поток продовольствия по этим альтернативным маршрутам". По словам Пауэр, речь идет о поставках по рекам, автомобильным и железным дорогам.