В Азербайджане заявили, что нацелены мирно решить имеющиеся с Арменией вопросы

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев отметил, что Баку не будет обсуждать ни с Ереваном, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность и суверенитет республики

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном. Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос, может ли Азербайджан вновь прибегнуть к силе, как это было в 2020 году, советник главы республики воздержался от гипотетических прогнозов. "Я бы не хотел комментировать гипотетические сценарии. Азербайджан является ответственным членом международного сообщества и всегда действует в соответствии с положениями своей конституции и нормами международного права. Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов", - подчеркнул он.

Комментируя тему возможных компромиссов, на которые готов пойти Баку в диалоге с Ереваном, Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона не будет обсуждать "ни с Арменией, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана".

"Попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе и посредством педалирования темы создания неких международных механизмов для диалога между центральной властью Азербайджана и этническим армянским меньшинством в Карабахе, обречены на провал, - отметил он. - Карабах - это внутренний вопрос Азербайджана, и любые попытки оспорить это контрпродуктивны с точки зрения перспективы достижения устойчивого мира в регионе".

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.