Глава Пограничной полиции Молдавии стал подозреваемым по делу о стрельбе в аэропорту

Росиан Василой сообщил о намерении сотрудничать со следствием и взять для этого отпуск

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура признала главу Пограничной полиции Молдавии Росиана Василоя подозреваемым по делу о трагедии в аэропорту Кишинева, где в июне этого года прибывший из Турции гражданин Таджикистана застрелил двух человек.

"Мне сообщили о приказе прокурора по особым поручениям Генеральной прокуратуры Молдавии от 15 сентября 2023 года, которым я признан подозреваемым по факту совершения преступления по неосторожности, связанного с трагическими событиями, произошедшими 30 июня 2023 года в зале прилета международного аэропорта Кишинева", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Глава ведомства добавил, что намерен сотрудничать со следствием и возьмет для этого отпуск.

По данным МВД Молдавии, устроивший в июне стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров состоял на родине в преступной группе и был фигурантом дела о похищении человека. Он пытался уехать в ЕС через Турцию и Молдавию. Когда в аэропорту Кишинева ему отказали во въезде в страну, он отнял у пограничника пистолет, застрелил его и работника службы безопасности. При задержании злоумышленник получил многочисленные огнестрельные ранения и позже умер в больнице.

После трагедии в отставку была отправлена глава МВД Молдавии Анна Ревенко и другие чиновники. Представители оппозиционных партий требовали уволить главу Пограничной полиции Молдавии и других силовых структур.