Нацбанк Грузии заблокировал операции подпавшему под санкции США экс-генпрокурору

По данным Госдепа, Отар Парцхаладзе вел деятельность в секторе менеджмент-консалтинга российской экономики и мог быть связан с ФСБ России

ТБИЛИСИ, 18 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Грузии закрыл доступ к финансовым операциям бывшему генпрокурору страны Отару Парцхаладзе, подпавшему под санкции США из-за якобы связи с ФСБ России. Об этом регулятор сообщил экономическому изданию bm.ge.

"Финансовый сектор Грузии обязуется в том числе учитывать исполнение установленных требований в отношении лиц, внесенных в список Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, что подразумевает ограничение доступа подсанкционных лиц к активам и финансовым транзакциям. Подсанкционное лицо ограничивается как в распоряжении средствами, так и в возможности осуществления финансовых операций всех видов", - говорится в ответе Нацбанка на вопрос издания о том, ограничен ли доступ Парцхаладзе к финансовым операциям.

Управление по контролю за иностранными активами США 14 сентября расширило санкции в отношении России. В расширенный список вошли почти 70 человек, в том числе Парцхаладзе, имеющий гражданства Грузии и России. По данным Госдепартамента, Парцхаладзе вел деятельность в секторе менеджмент-консалтинга российской экономики. Там также утверждается, что сотрудник ФСБ мог содействовать получению Парцхаладзе гражданства РФ и якобы воздействовал на него, чтобы тот оказывал влияние на грузинское общество и политику в интересах России.

Парцхаладзе занимал должность генпрокурора с 7 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года. Он ушел в отставку после того, как оппозиция выяснила, что ранее он был судим в Германии за кражу. После ухода с поста Парцхаладзе занялся частной предпринимательской деятельностью, однако время от времени оказывался в эпицентре скандалов. В частности, в 2017 году генеральный аудитор Грузии Лаша Тордия обвинил его в том, что он напал и избил его в одном из столичных баров. Расследование не установило вину Парцхаладзе. В 2018 году экс-генпрокурора обвинили в том, что он похитил бывшего министра спорта Левана Кипиани и запер в подвале, где его избил. Однако и тогда вина Парцхаладзе не была доказана. Оппозиционные СМИ утверждают, что Парцхаладзе является приближенным к семье экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили.