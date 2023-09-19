Токио, Сеул и Вашингтон выразили беспокойство из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна

Стороны считают, что это "может оказать негативное воздействие на мир и стабильность" в регионе

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Япония, США и Южная Корея обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР и считают, что оно может "оказать негативное воздействие" на мир и стабильность в регионе Индийского и Тихого океанов. Об этом сообщил японский МИД по итогам консультаций, в которых приняли участие директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон.

"Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе о недавнем саммите России и Северной Кореи. Что касается этого саммита, то они выразили обеспокоенность, что будущее сотрудничество между Россией и Северной Кореей может быть связано с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, полностью запрещающих передачу оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею и из нее", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, стороны выразили обеспокоенность в связи с тем, что сотрудничество России и КНДР "может оказать негативное воздействие на мир и стабильность" в регионе, который в США и Японии называют Индо-Тихоокеанским. Стороны также договорились следить за развитием ситуации вокруг Украины и подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества в трехстороннем формате.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. В ходе визита он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, а также посетил несколько объектов. Так, в Комсомольске-на-Амуре он побывал на заводе, где собирают самолеты Су-35 и Су-57, ознакомился с работой над Superjet -100 (SJ 100). Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Во Владивостоке Ким Чен Ын осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.