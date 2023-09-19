В Белоруссии заявили об отсутствии уведомлений о закрытии КПП на границе с Латвией

Пункт пропуска "Урбаны" продолжает функционировать, рассказали в белорусском Государственном пограничном комитете

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Латвия не извещала Белоруссию о закрытии пограничного пункта пропуска "Силене". Об этом сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

"Относительно распространяемой информации о закрытии пункта пропуска "Силене" Госпогранкомитет сообщает, что в настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") в адрес пограничного ведомства, а также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь от латвийской стороны не поступало. Пункт пропуска "Урбаны" продолжает функционировать", - говорится в тексте.