19 сентября, 11:55,
обновлено 19 сентября, 12:07

В Белоруссии заявили об отсутствии уведомлений о закрытии КПП на границе с Латвией

Пункт пропуска "Урбаны" продолжает функционировать, рассказали в белорусском Государственном пограничном комитете

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Латвия не извещала Белоруссию о закрытии пограничного пункта пропуска "Силене". Об этом сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

"Относительно распространяемой информации о закрытии пункта пропуска "Силене" Госпогранкомитет сообщает, что в настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") в адрес пограничного ведомства, а также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь от латвийской стороны не поступало. Пункт пропуска "Урбаны" продолжает функционировать", - говорится в тексте. 

Теги:
БелоруссияЛатвия
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