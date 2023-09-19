19 сентября, 12:46,
обновлено 19 сентября, 13:13
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили об уничтожении в Карабахе радиолокационной станции ВС Армении

В Минобороны Азербайджана ранее сообщили о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе "с целью восстановления конституционного строя"

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении в Карабахе радиолокационной станции П-18 Вооруженных сил (ВС) Армении.

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"19 сентября в направлении Ходжавендского района точным выстрелом подразделений азербайджанской армии была уничтожена радиолокационная станция П-18, принадлежащая формированиям Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе "с целью восстановления конституционного строя". В Баку подчеркнули, что мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями этих действий, "выводятся из строя только легитимные военные цели". 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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