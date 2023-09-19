19 сентября, 13:14

Представитель Белого дома не стал комментировать обострение в Карабахе

Джон Кирби сослался на занятость

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сопровождающий президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, не стал отвечать на вопрос корреспондента ТАСС об обострении в Нагорном Карабахе.

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Кирби сослался на занятость, но не исключил, что позже прокомментирует ситуацию.

Ранее отвечать на вопросы по ситуации в Нагорном Карабахе не стал прибывший на Генеральную Ассамблею министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. 

Теги:
АзербайджанАрменияСШАБайден, ДжоГенассамблея ООНСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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