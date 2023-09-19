Глава ОБСЕ призвал Баку и Ереван к дипломатическому урегулированию в Карабахе

Буяр Османи планирует встретиться на полях Генассамблеи ООН с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и руководителем МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым

ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи намерен провести встречу с коллегами из Армении и Азербайджана и обсудить дипломатические усилия на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

"Как председатель ОБСЕ я глубоко обеспокоен сообщениями о военных операциях и связанной с ними угрозе гражданскому населению в Степанакерте/Ханкенди. Призываю к срочной деэскалации. Мирный диалог должен быть единственный вариантом, гуманитарным вопросам нужно отводить первостепенное значение", - написал политик на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует встретиться с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, а также руководителем МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "Я буду вновь призывать к дипломатическому урегулированию", - отметил дипломат.