У здания правительства Армении произошли стычки полиции с митингующими

Сотрудники правоохранительных органов призвали демонстрантов успокоиться и не прибегать к насилию

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Стычки у здания правительства Армении произошли между полицейскими и участниками стихийной акции, которые выражают недовольство из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Трансляцию с места событий в прямом эфире ведут местные информационные порталы.

"Не поддавайтесь на провокации! Не пытайтесь ворваться в здание правительства!" - призвал участников акции один из активистов.

Стычки носят локальны характер. В сторону полиции несколько раз бросали бутылки. Сотрудники правоохранительных органов призывают демонстрантов успокоиться и не прибегать к насилию.