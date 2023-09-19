19 сентября, 14:31
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

У здания правительства Армении произошли стычки полиции с митингующими

© Александр Патрин/ ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов призвали демонстрантов успокоиться и не прибегать к насилию

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Стычки у здания правительства Армении произошли между полицейскими и участниками стихийной акции, которые выражают недовольство из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Трансляцию с места событий в прямом эфире ведут местные информационные порталы.

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"Не поддавайтесь на провокации! Не пытайтесь ворваться в здание правительства!" - призвал участников акции один из активистов.

Стычки носят локальны характер. В сторону полиции несколько раз бросали бутылки. Сотрудники правоохранительных органов призывают демонстрантов успокоиться и не прибегать к насилию. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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