Аргентина призвала мировое сообщество принять меры для решения конфликта в Карабахе

Президент страны Альберто Фернандес считает необходимым действовать превентивно во избежание "новых преследований по этническому, расовому, религиозному или политическому признаку"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество не может бездействовать перед лицом конфликта в Нагорном Карабахе. С таким призывом обратился во вторник президент Аргентины Альберто Фернандес, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сегодня, в то время как идет это собрание, в новостях говорят о том, что Азербайджан начал боевые действия с целью взятия под контроль Нагорного Карабаха. Международное сообщество не может оставаться пассивным перед лицом такой ситуации. Оно должно действовать превентивно, чтобы избежать новых преследований по этническому, расовому, религиозному или политическому признаку", - сказал он.

Фернандес также призвал вовлеченные в конфликт стороны "обрести здравомыслие, которое приведет их к миру", а международные организации "вернуть себе силу для обеспечения соблюдения международных правил".

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".