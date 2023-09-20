Германия заявила, что не получала запросов от Украины на экстрадицию военнообязанных

Глава украинской парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что киевские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Германия не получала каких-либо запросов от киевских властей на высылку украинских граждан призывного возраста для участия в боевых действиях. Об этом сообщил журналистам на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ.

"Официальных запросов с украинской стороны нет", - сказал он, не приведя другой информации.

В конце августа глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что киевские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. Польская газета Rzeczpospolita писала, что власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года. По данным издания, Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.