20 сентября, 12:47

СМИ сообщили о прибытии в Триполи главы Африканского командования ВС США

Майкл Лэнгли планирует встретиться с политическими и военными лидерами Ливии, сообщил телеканал Libya al-Ahrar

КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Африканского командования Вооруженных сил США Майкл Лэнгли прибыл в Триполи. Об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

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По его данным, Лэнгли сопровождает диппредставитель США в Ливии Ричард Норланд. Глава Африканского командования ВС США планирует в ходе своего визита в Триполи встретиться с политическими и военными лидерами африканской страны. Телеканал Al Hadath со своей стороны утверждает, что Лэнгли провел переговоры с главой Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой.

Норланд заявил, что его страна продолжит взаимодействие с ливийскими партнерами для того, чтобы предоставить пострадавшим от разрушительного наводнения финансовую помощь и товары первой необходимости. 

Теги:
СШАЛивияДбейба, Абдель Хамид
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