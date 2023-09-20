СМИ сообщили о прибытии в Триполи главы Африканского командования ВС США

Майкл Лэнгли планирует встретиться с политическими и военными лидерами Ливии, сообщил телеканал Libya al-Ahrar

КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Африканского командования Вооруженных сил США Майкл Лэнгли прибыл в Триполи. Об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

По его данным, Лэнгли сопровождает диппредставитель США в Ливии Ричард Норланд. Глава Африканского командования ВС США планирует в ходе своего визита в Триполи встретиться с политическими и военными лидерами африканской страны. Телеканал Al Hadath со своей стороны утверждает, что Лэнгли провел переговоры с главой Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой.

Норланд заявил, что его страна продолжит взаимодействие с ливийскими партнерами для того, чтобы предоставить пострадавшим от разрушительного наводнения финансовую помощь и товары первой необходимости.