Глава Минобороны Турции поздравил коллегу из Азербайджана с успехом операции в Карабахе

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Турции Яшар Гюлер поздравил по телефону азербайджанского коллегу Закира Гасанова с успешным завершением операции в Карабахе.
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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий, отметил, что Турция, как всегда, и сегодня находится рядом с Азербайджаном", - говорится в сообщении.
"В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес", - добавили в Минобороны.