21 сентября, 08:40,
обновлено 21 сентября, 09:06
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава Минобороны Турции поздравил коллегу из Азербайджана с успехом операции в Карабахе

Яшар Гюлер отметил, что "Турция, как всегда, и сегодня находится рядом с Азербайджаном"

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Турции Яшар Гюлер поздравил по телефону азербайджанского коллегу Закира Гасанова с успешным завершением операции в Карабахе.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий, отметил, что Турция, как всегда, и сегодня находится рядом с Азербайджаном", - говорится в сообщении.

"В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес", - добавили в Минобороны. 

Теги:
АзербайджанАрменияТурцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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