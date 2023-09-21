Глава Минобороны Турции поздравил коллегу из Азербайджана с успехом операции в Карабахе

Яшар Гюлер отметил, что "Турция, как всегда, и сегодня находится рядом с Азербайджаном"

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Турции Яшар Гюлер поздравил по телефону азербайджанского коллегу Закира Гасанова с успешным завершением операции в Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий, отметил, что Турция, как всегда, и сегодня находится рядом с Азербайджаном", - говорится в сообщении.

"В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес", - добавили в Минобороны.