Прекращение огня в Карабахе и взрыв газа в жилом доме в Балашихе. Главное за 20 сентября

Прекращение огня в Нагорном Карабахе

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли предложения командования российских миротворцев и прекратили огонь. Минобороны Азербайджана со своей стороны сообщило о приостановке антитеррористической операции. Встреча сторон пройдет 21 сентября в Евлахе, где будет обсуждаться реинтеграция региона в соответствии с азербайджанской конституцией.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что в ходе боевых действий 32 человека погибли, более 200 получили ранения. По ее данным, среди погибших - 7 мирных жителей, из которых 2 детей, а также 35 пострадавших, включая 13 детей.

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

В Балашихе 13 человек пострадали, еще 4 погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме. Обрушились третий, четвертый и пятый этаж здания. Позднее произошло повторное обрушение, двое спасателей погибли, четверо пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Разбор завалов и поиск людей на месте ЧП в Балашихе будут вестись круглосуточно, сообщили в оперштабе.

Визит Владимира Путина в Китай

Президент России Владимир Путин принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь". Российский лидер подчеркнул, что это полностью соответствует интересам Москвы и Пекина, а также интегрирует идеи создания большого евразийского пространства. Цель мероприятия - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов.

Упрощение выдачи удостоверений ветерана боевых действий

В России упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Военнослужащим не придется подавать заявление лично, ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что решение поможет военным и их родным получать льготы и помощь более оперативно.

Падение Су-34 в Воронежской области

Самолет Су-34 потерпел крушение в Воронежской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж истребителя в составе двух человек успел катапультироваться. Возможной причиной аварии в Минобороны назвали техническую неисправность бомбардировщика.