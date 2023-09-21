Президент Сенегала заявил о сохранении возможности военного вторжения в Нигер сил ECOWAS

Маки Саль отметил, что сообщество надеется, что до такого варианта развития событий не дойдет и ситуацию удастся урегулировать дипломатическим путем

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не сбросили со счетов возможность военного вторжения в Нигер, где к власти пришли военные мятежники, но надеются, что до такого варианта развития событий не дойдет и удастся урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Об этом сообщил президент Сенегала Маки Саль.

"Все возможности обсуждались, в том числе военный вариант. Вполне ожидаемо, что это последняя мера, которую можно принять. С тех пор, разумеется, выдвигались разные инициативы, [в том числе] и дипломатические, велись негласные обсуждения под руководством Нигерии. Военный вариант был бы реализован, если бы остальные возможности оказались исчерпаны. <...> Эта возможность сохраняется, но вопрос в том, будет ли она реализована, я этого не знаю", - сказал сенегальский лидер в интервью радиостанции RFI и телеканалу France 24.

Президент Сенегала также сообщил, что общается с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом. По его словам, не от Базума зависит, "вторгаться или нет" силам ECOWAS в страну. "Очевидно, он очень обеспокоен. Но я надеюсь, что возобладает разум, что хунта обратит внимание на то, что происходит вокруг, чтобы не подталкивать нас к финальному решению - военной интервенции. <...> Я считаю, что до сих пор возможно найти какое-то здравое решение", - указал Саль.