СМИ: в Степанакерте возобновилась стрельба

Огонь ведется из разного оружия, сообщил источник портала 24News

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и открыли стрельбу в Степанакерте.

Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр Карабаха.

"Вооруженные силы Азербайджана из соседних со Степанакертом районов, нарушив соглашение о прекращении огня, стреляет из разнообразного огнестрельного оружия. Выстрелы также слышны в центре столицы. В целях безопасности мы призываем вас оставаться в бомбоубежищах", - говорится в сообщении.