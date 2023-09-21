21 сентября, 09:03
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

СМИ: в Степанакерте возобновилась стрельба

oldhike/ ТАСС
© oldhike/ ТАСС

Огонь ведется из разного оружия, сообщил источник портала 24News

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и открыли стрельбу в Степанакерте.

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Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр Карабаха.

"Вооруженные силы Азербайджана из соседних со Степанакертом районов, нарушив соглашение о прекращении огня, стреляет из разнообразного огнестрельного оружия. Выстрелы также слышны в центре столицы. В целях безопасности мы призываем вас оставаться в бомбоубежищах", - говорится в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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