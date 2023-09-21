Депутаты Европарламента настаивают на введении Евросоюзом санкций против Азербайджана

В тексте письма к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, депутаты призывают ЕС принять меры, чтобы не допустить "этнической чистки" и "новой войны"

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 60 депутатов Европарламента (ЕП) написали письмо главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, в котором спросили, какие именно санкции ЕС собирается ввести против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила в соцсети X (ранее Twitter) французский депутат и глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо.

"Более 60 европейских депутатов поддержали мой запрос, направленный на введение санкций Евросоюзом против режима Ильхама Алиева за его нападение на армянское население Нагорного Карабаха", - написала она, приложив копию письма к Боррелю.

Как говорится в тексте письма, депутаты призывают ЕС принять меры, чтобы не допустить "этнической чистки" и "новой войны". Депутаты спрашивают Борреля, какие действия намерена предпринять внешнеполитическая служба ЕС в ответ на атаку Азербайджаном Нагорного Карабаха. Более того, депутаты спрашивают, "какие именно санкции собирается принять ЕС против азербайджанских властей, ответственных за нарушение прекращения огня".

Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе.