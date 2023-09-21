В суд ECOWAS подали иск с требованием немедленно освободить президента Нигера

Мохамеда Базума похитили военные и насильно удерживают его с 26 июля

ПРЕТОРИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. Иск с требованием немедленно освободить удерживаемого военными президента Нигера Мохамеда Базума поступил в суд Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщила радиостанция RFI.

В иске утверждается, что отстраненный от власти Базум был похищен военными и насильно ими удерживается, отмечает она. В нем также содержится требование немедленного освобождения Базума и его семьи, а также незамедлительного восстановления в Нигере конституционного порядка. Суд ECOWAS расположен в столице Нигерии Абудже.

"Президент Нигера Базум, его жена и сын были незаконно арестованы, похищены и произвольно задержаны, - заявил один из занимающихся этим делом адвокатов Сейду Мохамед Диань. - Мы просим суд ECOWAS об их немедленном освобождении. Мы также требуем восстановления конституционного порядка в Нигере путем немедленной передачи власти президенту Базуму, чтобы он мог завершить свой мандат".

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ECOWAS, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.