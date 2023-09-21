Двоих депутатов парламента Молдавии от оппозиции задержали по подозрению в коррупции

Оппозиционеров обвиняют в получении незаконного финансирования со стороны молдавского политика Илана Шора для осуществления деятельности внепарламентской партии "Возрождение"

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Молдавские законодатели Александр Нестеровский и Ирина Лозован были задержаны после того, как в четверг парламент лишил их депутатского иммунитета по запросу прокуратуры. Об этом сообщает телеканал PRO TV.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну сообщил, что оппозиционеры обвиняются в получении незаконного финансирования со стороны молдавского политика Илана Шора для осуществления деятельности внепарламентской партии "Возрождение". Сегодня у ее руководства и активистов прошли обыски. Партия обвинила власти в репрессиях против оппозиции.

Нестеровский и Лозован в марте покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к "Возрождению", которое принимало участие в массовых акциях протеста вместе с запрещенной Конституционным судом партией "Шор".