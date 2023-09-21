21 сентября, 20:22

СМИ: организатору акций сожжения Корана в Швеции не разрешили новую демонстрацию

Ее планировали провести в городе Мальмё, сообщил телеканал SVT

СТОКГОЛЬМ, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция отказала иммигранту иракского происхождения Салвану Момике в проведении в субботу очередной акции в городе Мальмё с сожжением копии священной для мусульман книги - Корана. Демонстрация планировалась в городском районе Русенгорд, сообщает телеканал SVT.

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"Мы пришли к выводу, что не можем гарантировать общественный порядок и безопасность на акции", - сообщил представитель полиции Рикард Лундквист.

Как отмечают правоохранители, именно планируемое место проведение демонстрации сыграло решающую роль в решении отклонить заявление Момики. В районе проживает много мигрантов, в том числе из мусульманских стран.

В начале сентября, когда Момика сжег Коран в Мальмё, в Русенгорде произошли жестокие беспорядки: были подожжены машины, несколько человек забросали полицию камнями. 

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Швеция
© Информационное агентство ТАСС
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