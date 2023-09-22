22 сентября, 06:24

На Украине считают, что разногласия с Польшей носят временный характер

По словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, затруднения продиктованы предвыборным периодом

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Киев считает, что альянс Украины и Польши сохранится, несмотря на разногласия с Варшавой по вопросу экспорта сельхозпродукции, а затруднения продиктованы предвыборным периодом. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Через территорию Польши проходят поставки оружия на Украину, и так будет и в будущем. Нужно учитывать, что в Польше предстоят выборы, поэтому им важно защищать интересы фермеров и агропроизводство, поэтому все нужно воспринимать в комплексе факторов", - сказал Подоляк в интервью газете La Repubblica.

Он также утверждал, что в Польше знают, "что настоящую опасность представляет Россия".

"Я уверен, что после выборов диалог с нашими польскими друзьями вернется к дружественному тону и мы разрешим все вопросы, как торговые, так и связанные с нашим партнерством", - добавил он. 

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