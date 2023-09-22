Лукашенко считает, что за разногласиями Польши и Украины стоят США

Президент Белоруссии призвал защищать республику, "ведь не известно, что ждать от этих бешеных политиков Польши"

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за разногласиями Польши с Украиной стоят США, которым надоел президент Владимир Зеленский.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это", - сказал Лукашенко на заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства в Солигорске (Минская область), его цитирует агентство БелТА. Он призвал защищать Белоруссию, "ведь не известно, что ждать от этих бешеных политиков Польши".

Ранее сообщалось, что спор Украины и Польши возник из-за решения Варшавы запретить поставки украинских зерновых на польскую территорию.