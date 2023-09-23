WP: в США начали подготовку к возможной приостановке работы правительства

Это может произойти, если законодатели до конца месяца не договорятся по поводу продления финансирования кабмина, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможному приостановлению работы федерального правительства, которое может произойти, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу продления его финансирования. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома рекомендовало руководителям федеральных структур актуализировать свои планы действий в случае прекращения финансирования, а также подготовило проект письма, которое они могли бы использовать для оповещения сотрудников о сложившейся ситуации.

Как отмечает издание, после приостановки финансирования правительства миллионы госслужащих и военнослужащих не будут получать зарплату, а действие федеральных программ - от проверок качества продуктов питания до фондов по уходу за детьми - остановят. При этом некоторым из них придется выйти на работу, однако зарплату они получат лишь после того, как законодатели утвердят продление финансирования. Кроме того, отмечает издание, могут закрыться некоторые национальные парки, музеи, а в аэропортах по всей стране возникнут перебои и задержки.

Белый дом в конце августа обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы некоторых федеральных ведомств. Как заявила тогда директор АБУ Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.