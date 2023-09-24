Венесуэла поддержала предложение Колумбии о конференции по Украине

Глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто призвал к снижению напряженности и поощрению мер доверия

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы поддерживают предложение президента Колумбии Густаво Петро о проведении международных конференций по урегулированию конфликтов на Украине и вокруг Палестины. Об этом заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто, выступая в субботу с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы поддерживаем предложение президента Колумбии Густаво Петро о созыве всемирной конференции за мир на Украине и в Палестине. Мы призываем решать эти вопросы взвешенно и осторожно, снижать напряженность и поощрять меры доверия", - сказал глава ведомства.

Ранее лидер Колумбии призвал провести две мирные конференции под эгидой ООН, посвященные Палестине и Украине. Он также отметил, что страны, которые пытаются втянуть Латинскую Америку в конфликт на Украине через отправку вооружений, сами помогли его возникновению.