24 сентября, 12:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване заявили, что ВС Армении не дислоцированы в Карабахе

МВД Азербайджана ранее сообщило, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Баку обеспечит выход сложившего оружие личного состава армянской армии из Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Минобороны Армении в ответ на заявление Баку распространило релиз, в котором вновь заявило, что армянские вооруженные силы не были дислоцированы в Нагорном Карабахе.

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"В сообщении МВД Азербайджана от 24 сентября, как и в других официальных сообщениях, продолжает циркулировать ложное утверждение о присутствии подразделений ВС Армении в Нагорном Карабахе. Министерство обороны в очередной раз заявляет, что в Нагорном Карабахе подразделений ВС Армении нет", - говорится в релизе.

Ранее МВД Азербайджана заявило, что в соответствии с достигнутыми 20 сентября договоренностями азербайджанская сторона обеспечит выход сложившего оружие личного состава армянской армии из Нагорного Карабаха. Сообщалось, что для этого будут использованы автобусы и личный транспорт. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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