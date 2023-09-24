Экс-советник Кучмы считает, что выступления Зеленского на Западе уже "набили оскомину"

По словам Олега Соскина, последняя поездка президента Украины в США и Канаду была практически безрезультатной

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Последняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в США и Канаду была практически безрезультатной, его выступления уже "набивают оскомину" на Западе. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Он выступать умеет, этом мы знаем. Он прекрасно выступать умеет. Они [западные партнеры] могут послушать его один-два раза, потом им набивает оскомину его выступление", - сказал Соскин на видео, размещенном на его канале в YouTube.

Он добавил, что из своих поездок Зеленский теперь привозит в основном "аплодисменты", в частности, это произошло и с последним его вояжем в США. "Какой результат? Да, честно говоря, почти никакого. <...> Планировалось [в США] - просто апофеоз: и выступление перед двумя палатами Конгресса, и встречи на высочайших уровнях, и новые пакеты [помощи]. В Канаде ему все аплодировали. А что толку? Так и в Штатах год назад аплодировали, а на сегодняшний день уже не хотят ничего давать - ни оружия, ни денег, ни ракет", - сказал Соскин.

"Где только Зеленскому не аплодировали, а только результат этого аплодирования? <...> Где ж то, что передали?" - отметил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Зеленский "начал догадываться об ослаблении поддержки со стороны США". При этом, по данным агентства, лидеры других западных стран, вероятно, ориентируются на позицию Вашингтона относительно помощи Киеву, и их поддержка также начинает ослабевать. В частности, сообщалось, что некоторые союзники намерены увязать будущую финансовую помощь Украине с конкретными реформами в стране, включая меры по борьбе с коррупцией.

После поездки Зеленского в США, где он участвовал в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а после провел несколько встреч в Вашингтоне, включая переговоры с президентом США Джо Байденом, во многих американских СМИ и аналитических изданиях стали появляться материалы о том, что он получил гораздо более прохладный прием, чем рассчитывали в Киеве. Также отмечалось, что масштаб и количество мероприятий в США с участием Зеленского были гораздо меньше, чем в его прошлую поездку.