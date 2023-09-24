24 сентября, 16:13
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армению прибыла первая группа вынужденных переселенцев из Карабаха

Она состоит из 377 человек

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Группа вынужденных переселенцев из 377 человек прибыла в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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"По состоянию на 18:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) из Арцаха (Нагорного Карабаха прим. ТАСС) в Армению прибыли 377 вынужденных переселенцев, данные о регистрации 216 обобщены, потребности 161 человека еще выясняются. 118 изъявили желание переехать в определенные ими места проживания, 98 на данный момент обеспечены жильем, выделенным государством", - говорится в сообщении.

Это первая группа карабахским армян, которые покинул Нагорный Карабах. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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