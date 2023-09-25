Лидер оппозиции Канады потребовал от Трюдо извинений за появление нациста в парламенте

По словам Пьера Пуальевра, за приглашение гостей в парламент отвечает личная служба протокола канадского премьера

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр потребовал извинений от премьер-министра страны Джастина Трюдо за то, что в парламент страны пригласили нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

"Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно делает", - написал Пуальевр в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Пуальевра, за приглашение гостей в парламент отвечает "личная служба протокола" Трюдо, поэтому ни один из членов парламента якобы "не имел возможности проверить прошлое этого человека до того, как его поприветствовали в Палате общин". "Ни один парламентарий в зале, кроме Трюдо, не мог знать о темном прошлом [приглашенного]", - написал депутат, который лично стоя приветствовал нациста.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.