В Молдавии расследуют инцидент с падением фрагментов ракеты в Приднестровье

По данным МВД непризнанного Приднестровья, обломки ракеты в своем огороде обнаружил житель села Кицканы

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии расследуют инцидент с падением фрагментов ракеты в пригороде города Тирасполя прошедшей ночью. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"На место происшествия направлены военные наблюдатели из состава Совместных миротворческих сил. На данном этапе не установлено происхождение найденного объекта, траектория его полета не подтверждена независимыми источниками", - говорится в сообщении.

По данным МВД непризнанного Приднестровья, обломки ракеты в своем огороде обнаружил житель села Кицканы. По его словам, звук падения тяжелого предмета он услышал около двух часов ночи. На место были направлены саперы, которые установили, что фрагменты не представляют опасности.

Ранее сегодня сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков сообщил корреспонденту ТАСС, что найдены фрагменты предположительно зенитной системы С-300. По его словам, саперы уже изъяли фрагменты с места падения, информация о пострадавших не поступала.

Ранее обломки украинских зенитных ракет четыре раза падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства.