Баку предложил развернуть в Карабахе госпитали с азербайджано-армянским персоналом

Азербайджан также выразил готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями или нуждающимся в специальных хирургических операциях

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Центральные власти Азербайджана на прошедшей встрече в городе Ходжалы предложили представителям армянского населения Карабаха развернуть госпитали с азербайджано-армянским персоналом, сообщила администрация президента Азербайджана.

"Было предложено развернуть полевой госпиталь, недалеко от города Ханкенди или направлении Ходжалы, где медицинские услуги оказывались бы сотрудниками азербайджанского и армянского происхождения. Кроме того, предложено создание азербайджанским и армянским служебным персоналом службы мобильного продовольственного обеспечения", - говорится в сообщении.

Азербайджанская сторона также выразила готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями или нуждающимся в специальных хирургических операциях.

В Ходжалы на базе российского миротворческого контингента сегодня состоялась встреча между представителями азербайджанских властей и армянского населения Карабаха. Центральные власти республики на встрече представлял ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе, Рамин Мамедов.

Предыдущая встреча состоялась 21 сентября в Евлахе. На ней представителям армян Карабаха были представлены планы по реинтеграции.