В парламенте Канады предложили убрать из протокола случай с чествованием нациста

По словам лидера правительства страны в Палате общин Карины Гулд, "эта неудачная ситуация привела в глубокое замешательство парламент Канады"

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер правительства Канады в Палате общин (нижней палаты) Карина Гулд предложила убрать из протоколов заседаний национального парламента случай с чествованием украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"),

"Я думаю, что очень важно, чтобы мы работали вместе над тем, чтобы исключить это чествование [нациста] из протоколов", - сказала она, выступая в парламенте.

Гулд напомнила собравшимся, что является канадкой еврейского происхождения, чьи родственники пострадали во время Холокоста. "Это [чествование нациста] навредило нам всем, - продолжила она. - Эта неудачная ситуация привела в глубокое замешательство парламент Канады, саму Канаду и президента Украины".

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Австрии, Словакии, Югославии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.