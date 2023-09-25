В США заявили о желании создать международную миссию по Карабаху

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что эта миссия будет следить за соблюдением прав жителей региона

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. США намерены создать международную миссию по Нагорному Карабаху, которая будет следить за соблюдением прав жителей региона.

Об этом сообщил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы полагаем, что должна быть международная миссия, которая гарантирует <...> жителям Нагорного Карабаха, <...> что их права и безопасность будут обеспечены в соответствии с заявлениями, сделанными Азербайджаном, - сказал он. - Мы работаем с нашими союзниками и партнерами над этим".