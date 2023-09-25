Белый дом заявил, что развитие ситуации в Нагорном Карабахе вызывает обеспокоенность

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер затруднилась уточнить, согласен ли президент США с мнением властей Армении, которые ранее называли действия Баку отражением намерения "завершить этническую чистку Нагорного Карабаха"

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация США обеспокоена развитием событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Безусловно, это вызывает обеспокоенность", - заявила официальный представитель американского лидера, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. "Мы, разумеется, внимательно следим за сообщениями [на эту тему]", - подчеркнула Жан-Пьер.

При этом она затруднилась уточнить, согласен ли президент США с мнением властей Армении, которые ранее называли действия Баку отражением намерения "завершить этническую чистку Нагорного Карабаха". За дальнейшими комментариями по поводу положения в Нагорном Карабахе пресс-секретарь предложила обращаться к Совету национальной безопасности Белого дома.