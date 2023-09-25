Погода не позволяет доставить пострадавших от взрыва из Карабаха в Армению

В Минздраве Армении сообщили, что ведется активная работа по организации транспортировки раненых на вертолете

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Перевозка пострадавших от взрыва в бензохранилище в Нагорном Карабахе из-за плохих погодных условий сейчас не представляется возможной. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

"Принимаются все возможные меры для перевозки пострадавших в результате взрыва на складе ГСМ в Нагорном Карабахе воздушным и наземным транспортом, однако ночное время и плохие погодные условия делают транспортировку в настоящее время невозможной. Специалисты по ожогам и реаниматологи Армении находятся в постоянном контакте с коллегами в Степанакерте, оказывая консультативную поддержку в вопросе организации медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва, произошедшего на складе бензина возле трассы Степанакерт - Аскеран", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что ведется активная работа по организации транспортировки раненых в Армению на вертолете.