25 сентября, 20:35
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Погода не позволяет доставить пострадавших от взрыва из Карабаха в Армению

В Минздраве Армении сообщили, что ведется активная работа по организации транспортировки раненых на вертолете

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Перевозка пострадавших от взрыва в бензохранилище в Нагорном Карабахе из-за плохих погодных условий сейчас не представляется возможной. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

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"Принимаются все возможные меры для перевозки пострадавших в результате взрыва на складе ГСМ в Нагорном Карабахе воздушным и наземным транспортом, однако ночное время и плохие погодные условия делают транспортировку в настоящее время невозможной. Специалисты по ожогам и реаниматологи Армении находятся в постоянном контакте с коллегами в Степанакерте, оказывая консультативную поддержку в вопросе организации медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва, произошедшего на складе бензина возле трассы Степанакерт - Аскеран", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что ведется активная работа по организации транспортировки раненых в Армению на вертолете. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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