В Саудовской Аравии при атаке со стороны Йемена погибли двое бахрейнских военных

Еще несколько пострадали, сообщило Минобороны Бахрейна

ДУБАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Двое военнослужащих бахрейнской армии погибли, еще несколько получили ранения в ходе выполнения боевых задач на территории Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Бахрейна.

Погибшие и пострадавшие служили в составе сил возглавляемой Саудовской Аравией международной коалиции, которая противостоит действующему в Йемене движению мятежников-хуситов "Ансар Аллах". Как следует из заявления ведомства, военнослужащие погибли в результате авиаудара, который хуситы нанесли с помощью беспилотника по саудовской территории недалеко от границы с Йеменом, где дислоцировались силы коалиции. Министерство охарактеризовало произошедшее как "вероломный террористический акт".

Официальный представитель коалиции генерал Турки аль-Малики заявил, что хуситы атаковали расположенные в одном из приграничных районов электрораспределительную станцию и полицейский участок, где находились бахрейнские военнослужащие. По его словам, которые приводит Саудовское агентство печати, нападение было совершено в августе.

Ранее в понедельник телеканал Al Mayadeen сообщил, что силы коалиции нанесли серию артиллерийских ударов по приграничным районам йеменской провинции Саада, которая контролируется мятежниками. По сведениям источников Al Mayadeen, в результате обстрела, которому подверглись районы Шада и Мунаббих, пострадали четверо мирных жителей. В свою очередь принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждает, что, помимо артиллерийского обстрела, коалиция нанесла авиаудар по гражданским объектам в Шаде. В сообщении Al Masirah упоминалось аналогичное число пострадавших.

14-19 сентября в Эр-Рияде проходили переговоры между делегацией движения "Ансар Аллах" и представителями Саудовской Аравии. В частности, хуситы встретились с министром обороны королевства принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом. По данным источников агентства Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена и предоставления социальных гарантий населению на подконтрольной хуситам территории. По завершении переговоров Министерство иностранных дел Саудовской Аравии распространило заявление, в котором положительно оценило "результаты важных дискуссий о разработке дорожной карты мирного процесса в Йемене".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября.