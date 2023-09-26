В Армению въехали 13 550 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Данные о регистрации 11 тыс. из них уже обобщены, а потребности 2 550 лиц еще идентифицируются, отметили в кабмине

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. 13 550 вынужденных переселенцев по состоянию на 07:00 мск въехали из Нагорного Карабаха в Армению. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"По состоянию на 08:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 13 550 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 11 тыс. из них уже обобщены, а потребности 2 550 лиц еще идентифицируются. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем", - отмечается в заявлении.