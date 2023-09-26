Профсоюз полиции ФРГ выступил против стационарного контроля на границах с Польшей и Чехией

По словам представителя объединения Эрики Краузе-Шёне, он не решает проблемы нелегального въезда контрабандистов

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Профсоюз федеральной полиции Германии выступил против введения стационарного контроля на границах с Польшей и Чехией, поскольку это не поможет ограничить число мигрантов. Об этом заявила представитель объединения Эрика Краузе-Шёне в интервью газете Rheinische Post.

"Мы, как профсоюз федеральной полиции, выступаем против стационарного, фиксированного пограничного контроля, потому что не считаем его эффективным в работе полиции", - сказала Краузе-Шёне. Контрабандисты, по ее мнению, просто объезжали бы стационарные контрольно-пропускные пункты. Вместо этого, как уточнила она, правоохранители хотели бы иметь возможность действовать "гибко на линии границы".

В то же время Краузе-Шёне подчеркнула, что стационарный контроль не решит суть проблемы. "Мы не можем таким образом ограничить количество мигрантов. Это надувательство, надо так четко это сказать", - констатировала она. С точки зрения профсоюза, миграционная политика может продвигаться только на уровне Евросоюза, в том числе путем укрепления Агентства ЕС по контролю границ Frontex и "предварительной фильтрации" беженцев на внешней границе ЕС. "На уровне ЕС еще многое предстоит сделать", - заключила Краузе-Шёне.

25 сентября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готовит меры дополнительного контроля на границах с Чехией и Польшей, по ее словам, "чтобы остановить деятельность незаконных перевозчиков беженцев". Фезер отметила, что поддерживает тесный контакт с коллегами в обеих странах для координации действий.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ оказалась на грани возможностей по приему беженцев. Глава государства также указал, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, "треть от всего числа в ЕС".

В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в прошлом году. Несанкционированных въездов из Швейцарии было на 201,8% больше.