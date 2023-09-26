В ООН обеспокоены растущим числом беженцев в Армении

В УВКБ ожидают от всех сторон "защиты гражданского населения и полного соблюдения международного гуманитарного права и права, касающегося беженцев", сообщила официальный представитель управления Шабия Манту

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выражает обеспокоенность растущим числом беженцев, прибывающих в Армению, и призывает все стороны воздержаться от действий, способных привести к перемещению гражданского населения. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель управления Шабия Манту.

"УВКБ обеспокоено ростом числа людей, бегущих в Армению, и призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к перемещению мирных жителей", - сказала она. В управлении ожидают от всех сторон "защиты гражданского населения и полного соблюдения международного гуманитарного права и права, касающегося беженцев", а также обеспечения "безопасного прохода гражданских лиц". "Никто не должен быть принужден покинуть свой дом", - констатировала Манту. УВКБ "ведет тщательный мониторинг ситуации". У него есть сотрудники на юге Армении, пояснила официальный представитель.

По состоянию на утро 26 сентября власти Армении сообщили о "примерно 13,55 тыс. вновь прибывших" в эту республику, продолжила она. Эти люди "страдают от последствий травм и от истощения, нуждаются в срочной психосоциальной поддержке". УВКБ предоставило по просьбе Еревана помощь, включая складные кровати, матрасы и постельные принадлежности. "Потребности продолжают расти", - сказала Манту, добавив, что УВКБ мобилизует дополнительную помощь и тесно координирует свои действия с правительством Армении.

В свою очередь официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо сообщила на брифинге, что это управление поддерживает контакты со всеми сторонами через миссии в Женеве. При этом у УВКПЧ нет сотрудников в регионе, и оно не может подтвердить или опровергнуть сведения о нарушении прав человека, отметила Уртадо.