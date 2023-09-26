Председательство ОБСЕ призвало направить медпомощь пострадавшим при взрыве у Ханкенди

Оно также выразило соболезнования в связи с гибелью людей

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Председательство Северной Македонии в ОБСЕ выразило соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве при взрыве цистерны близ Ханкенди, призвав обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи.

"Мы скорбим о людях, трагично погибших вследствие вчерашнего взрыва бензинохранилища в Степанакерте/Ханкенди. Призываем немедленно предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ, чтобы люди, все еще сражающиеся за свою жизнь, могли получить медицинскую помощь", - говорится в сообщении в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее агентство Armenpress со ссылкой на власти региона сообщило, что 20 человек, пострадавших в понедельник в результате взрыва в бензинохранилище на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе, умерли в больницах. По его словам, всего в медицинские центры после взрыва были доставлены 290 пострадавших с ожогами. Взрыв произошел около 20:00 по местному времени (19:00 мск). Большое число раненых обусловлено скоплением у бензинохранилища людей, которые пытались выехать в Армению в условиях острого топливного дефицита.

Власти Азербайджана ранее заявили, что готовы предоставить Международному комитету Красного Креста коридор от города Горис в Армении до Ханкенди в Карабахе для медицинской эвакуации и доставки гуманитарной помощи.