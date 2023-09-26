В Евросовете сообщили о заинтересованности Еревана и Баку во встрече лидеров в Гранаде

Европейская сторона отметила, что внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе и "принимает участие на самом высоком уровне, чтобы помочь смягчить последствия боевых действий для гражданского населения"

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Азербайджан и Ереван высказали заинтересованность в возможной встрече лидеров двух стран 5 октября в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном по итогам встречи в Брюсселе.

Глава Евросовета Шарль Мишель организовал в Брюсселе переговоры с участием представителей Азербайджана и Армении, а также Германии и Франции. В итоговом документе отмечается, что под эгидой председателя Мишеля его дипломатические советники Саймон Мордью и Магдалена Гроно провели встречу секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и советника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева с участием дипломатических советников президентов Франции и Германии, а также специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Участники переговоров осуществили "интенсивный обмен мнениями" по поводу возможной встречи лидеров в рамках третьего саммита ЕПС, который намечен на 5 октября в Гранаде. Также они "отметили общую заинтересованность Армении и Азербайджана в использовании возможной встречи в Гранаде для продолжения усилий по нормализации отношений".

В связи с этим, как подчеркивается в заявлении, "Армен Григорян и Хикмет Гаджиев провели переговоры о возможных конкретных шагах по продвижению армяно-азербайджанского мирного процесса на предстоящей возможной встрече, например в отношении делимитации границ, безопасности, связи, гуманитарных вопросов и более широкого мирного договора". "На всех направлениях процесса нормализации необходимы конкретные действия и решительные компромиссные меры, - говорится в нем. - ЕС считает, что возможная встреча в Гранаде должна быть использована как Ереваном, так и Баку для публичного подтверждения своей приверженности территориальной целостности и суверенитету друг друга в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее в Праге и Брюсселе".

Европейская сторона также отметила, что внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе и "принимает участие на самом высоком уровне, чтобы помочь смягчить последствия боевых действий для гражданского населения". "ЕС подчеркнул необходимость прозрачности и доступа для международных гуманитарных и правозащитных организаций, а также предоставления Баку более подробной информации о видении будущего карабахских армян в Азербайджане. ЕС оказывает помощь карабахским армянам", - говорится в заявлении.

Ситуация в Нагорном Карабахе

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы Горисе открыт центр для приема беженцев, куда уже прибыли 19 тыс. вынужденных переселенцев.