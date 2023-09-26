В Армении заявили, что справляются с притоком беженцев из Карабаха

Замминистра территориального управления и инфраструктуры республики Ованнес Арутюнян отметил, что международные организации помощь оказывают, однако, по его словам, у правительства хватает своих ресурсов

ГОРИС /Армения/, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Армении справляется с притоком беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян.

"Государство имеет ресурсы и все, что нужно для них [беженцев], организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи", - сказал Арутюнян, посетивший центр расселения беженцев в городе Горис, расположенном вблизи карабахской границы.

Замминистра отметил, что международные организации помощь оказывают, однако, по его словам, у правительства хватает своих ресурсов. "На данный момент государство удовлетворяет все нужды. Здесь работает Международный Красный крест, который занимается вопросом Нагорного Карабаха, едут туда, привозят больных, здесь работают волонтеры. Мы готовы делать все для своих братьев и сестер, чтобы они вышли из такой стрессовой ситуации", - сообщил Арутюнян.

Говоря о расселении беженцев, он отметил, что не все граждане еще определились с дальнейшим местом жительства, так как находятся в шоковом состоянии. "Люди еще должны прийти в себя и понять, как жить дальше. Есть и гостиницы, и люди, у которых свободные дома, и они их предлагают. Армяне очень гостеприимные и, если знают, что их братья и сестры вынуждены переселяться, они предлагают места для проживания", - отметил Арутюнян.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы Горисе открыт центр для приема беженцев, куда уже прибыли 19 тыс. вынужденных переселенцев.