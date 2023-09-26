Глава МИД Канады призвала к отставке спикера парламента на фоне скандала с нацистом

Мелани Жоли назвала этот инцидент позором для палаты и для канадцев

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Канады Мелани Жоли считает, что спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку на фоне скандала с приглашением нациста в парламент.

"Случившееся в пятницу абсолютно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку", - сказала министр.

Скандал с появлением нациста в парламенте взбудоражил канадское общество. Оппозиция требует от премьер-министра Джастина Трюдо ответа, как такой человек вообще мог быть приглашен в законодательный орган, а также публичных извинений. Всю ответственность за случившееся взял на себя спикер парламента Энтони Рота. Он уже принес извинения, при этом утверждая, что ни его коллеги, ни украинская делегация ничего не знали о личности приглашенного.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС "Галиция". Подпись под одним из снимков гласит: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года она была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, а затем переформирована и использовалась в Австрии, Словакии и Югославии. В апреле 1945 года ее вывели из состава войск СС, переименовали в 1-ю украинскую дивизию и включили в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.