Гутерриш обеспокоен ситуацией с беженцами из Карабаха

Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил о готовности организации оказать помощь

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией вокруг перемещения большого количества жителей Нагорного Карабаха в Армению, организация готова оказать помощь. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен перемещением людей в Армению в результате недавних событий в регионе. Необходимо, чтобы права перемещенного населения были защищены, и оно получало требуемую гуманитарную помощь, а также защиту в соответствии с международным правом по вопросам беженцев", - сказал он.

"На данный момент мы не принимаем участия в гуманитарной работе. Представители Управления ООН по гуманитарным вопросом и Управления по делам беженцев, тем не менее, находятся в поле на юге Армении, куда направляется большая часть перемещенного населения, - продолжил он. - Что касается того, откуда оно движется, там, насколько я знаю, находятся представители МККК".