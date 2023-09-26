Вице-премьер Канады назвала неприемлемым появление нациста в парламенте

Христя Фриланд отметила, что эта ситуация нанесла удар по канадским сообществам, "особенно по еврейским сообществам здесь и по всему миру, по нашим друзьям на Украине"

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Канады Христя Фриланд назвала появление украинского нациста в канадском парламенте неприемлемым.

"Это абсолютно неприемлемо и нанесло удар по сообществам Канады, особенно по еврейским сообществам здесь и по всему миру, по нашим друзьям на Украине", - сказала она на пресс-конференции. При этом Фриланд возложила всю вину за случившееся на спикера Палаты общин парламента Энтони Роту, который и пригласил 98-летнего нациста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). "Ни правительство Канады, ни правительство Украины не были об этом проинформировано", - утверждала вице-премьер. Также она назвала появление нациста в парламенте "ужасной ошибкой".

У Фриланд украинские корни, она является одним из самых активных представителей украинской диаспоры Канады, в том числе находится в тесном контакте с Канадским украинским конгрессом, членом которого является и Хунка.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали Хунку. В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке Роты из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота заявил об уходе со своего поста.